VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 55: Forța Ciolacu!

A apărut episodul 55 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre situația din Parlament provocată de legea pentru impunerea stării de alertă.

”Acest Verdict Politic, atunci când a început el, s-a vrut a fi inițial o pastilă de 5 minute despre ceea ce se întâmplă în politică, mă rog, un highlights cu adevărul spus de mine, mai la caterincă, mai în serios însă cred că această pastilă este, la propriu, un mijloc prin care un cetățean normal, așa cum sunt eu, că nu sunt analist politic, nu fac stand-up, nu sunt membru în niciun partid politic, nu simpatizez neapărat cu niciun partid politic, așa cum se crede, în general am votat ceea ce se putea vota. Votez și votez de mult, este important să mergeți la vot și pastila asta am creat-o pentru momentul în care veți merge la vot. N-am știut că urmează coronavirusul, am crezut că, așa cum s-a înțeles PSD-ul, respectiv domnul Ciolacu cu domnul Iohannis, urmează anticipatele și vom avea alegeri în primăvară. Nu s-a mai putut, că până la urmă au decis că avem Covid, am avut Covid, spre disperarea PNL-ului nu am mai avut anticipate. Se vor face alegeri în toamnă, în iarnă, e ok, nu e nicio dramă. Ambele partidele scad în sondaje dramatic, astfel că, domnule Ciolacu, am fost efectiv surprinsă, nu de domnul Șerban Nicolae pentru că dânsul nu are cum să mă surprindă, pentru că contrar oricărei opinii din mediul politic, pe care face ceva efectiv, domnul Șerban Nicolae avea și o traiectorie (...) Așadar, Șerban Nicolae a avut un parcurs constant, dar foarte important. Ceea ce s-a întâmplat, ieri, în Senat, felicitări și domnului Cazanciuc și domnului Șerban Nicolae, dar și senatorilor PNL, care au votat un pas spre normalitate. Aici nu vorbim despre normalitatea că vom merge la țară, ci de normalitatea de a aborda această situație cretină în care se află toată țara!”, susține Dana Budeanu.

Mai multe declarații în materialul video de mai jos: