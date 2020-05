VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 57: Atat de imbecili sunteți? Lasați Netflix-ul și citiți legea

A apărut episodul 57 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre deciziile despre care Guvernul a anuntat joi noapte că intră in vigoare de la ora 00.00 ca fiind primele măsuri din starea de alertă. „Dacă vă pun unii să stați cu o pungă pe cap, legată la gât, o să stați?”, întreabă Dana Budeanu.

Vezi și: OFICIAL - Noile restricţii de circulaţie în starea de alertă. Apare o nouă declaraţie pe propria răspundere/ MODEL .

„Azi-noapte, ca hotii, conform marii expresii folosite de cretinii de hastagi, inclusiv de pensatii PNL in campanie, noaptea ca hotii au dat o serie de OUG-uri la 12 noaptea, publicate inainte cu 2-3 minute in Monitorul Oficial, printre care si una care sa 'legifereze'. Niciodata, este zero, sa legifereze in creierele lor spalate ce a zis Arafat. Eu v-am spus de ieri, nu este valabil acest OUG. Masurile stipulate sunt ilegale, nu aveti ce sa respectati. Cititi legea, ca oricum sunteti incuiati in case unde stati efectiv ca imbecilii, cititi legea ca va ia cateva minute. Lasati Netflix-ul si cititi legea doua-trei minute ca atat va ia sa intelegeti ca nu aveti ce sa respectati din ceea ce s-a dat azi-noapte.

Mai si cititi, ca radeti de toti analfabetii de la putere. Cine radeti, voi? Pai pe voi va tin astia in casa cum vor ei. Voi nu o sa mai aveti bani in maxim o saptamana. Voi sunteti niste sclavi care nu cititi nimic, majoritatea, care nu intelegeti nimic, majoritatea, care credeti ca cineva poate sa vina sa va oblige sa purtati o masca, care va tineti copiii cu masti pe fata. Cum sa stai cu masca non-stop? Daca va pun unii sa stati cu o punga pe cap, legata la gat, o sa stati? Atat de imbecili sunteti sa nu ganditi, sa nu cititi, sa nu nimic?

Ma arestezi pe strada ca nu am masca? Imi dai amenda? Du-te dreacu'! De ce? Pentru ca este ilegal. Tu poti sa-mi recomanzi. Ne puteti recomanda orice. Majoritatea o sa poarte, vorba lui Cristoiu, doar pe recomandare. De ce? Ca sunt niste fatalai plapanzi, fac pipi pe ei de frica ca vine virusul si le intra prin fundulet. Aia vor purta. Restul sunt liberi sa faca ce vor daca au cap”

Mai multe detalii în materialul video de mai jos: