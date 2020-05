VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 63: 'Daca nu se iese cu demiterea acestui jeg uman, va rup pe genunchi' (VIDEO)

A apărut episodul 63 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, unul mai scurt decât de obicei, Dana Budeanu cere demiterea lui Ştefan Jicol, consilier al premierului Ludovic Orban, directorul general pentru politici publice, strategii și control intermanagerial. Dana Budeanu dezvăluie că a apelat la un specialist şi a descoperit că Jicol minte când susţine că i-a fost spart contul şi altcineva ar fi înjurat-o şi ameninţat-o de pe contul lui.

"Consilierul premierului Ludovic Orban, Jicol, zis SGG, după spusele lui, mi-a trimis un mesaj de ameninţare şi injurii acum câteva zile. În urma reacţiei mele, acest grobian a postat şi a răspândit pe toate adresele de Whatsapp ale angajaţilor Guvernului un mesaj cum că lui i-a fost spart contul şi a intrat Bill Gatesc şi nişte hackeri şi mi-au dat mie un mesaj de ameninţare şi el a închis contul pentru asta şi îşi cere scuze, că cineva în numele lui etc. Nu este adevărat. Am apelat la specialistul nr. 1 în cyber security din România, care astăzi, acum, dimineaţă, mi-a confirmat că mesajul este dat de pe contul consilierului primului ministru, nimeni nu a spart acest cont şi de pe device-ul lui. Aştept demiterea acestuia. Aştept reacţie din partea Comisiei de disciplină a SGG. Consilierul primului ministru al României m-a ameninţat, m-a înjurat de pe poziţia de funcţionar public plătit din banii mei şi ai voştri. Nu este primul mesaj de ameninţare pe care îl trimite. Am toate mesajele de ameninţare pe care le-a trimis la 'n' persoane. Majoritatea sunt femei dintre cele pe care le-am primit eu. El este în continuare consilierul primului ministru Ludovic Orban. Dacă nu se iese cu o poziţie oficială şi cu demiterea acestui jeg uman, vă rup pe genunchi", afirmă Dana Budeanu.