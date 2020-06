VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 70: Cum sa strigi M..E PSD și sa o iei de la PNL! Cițu are anvergura de dictator

A apărut episodul 71 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre controversele din jurul Guvernului PNL, dar mai ales din jurul ministrului de Finanțe, Florin Cîțu.

Din episodul de astăzi:

”Ce faceți, mă, electoratul haștag și PNL? Mai faceți față, mai sunteți cu sloganul ”Corupția ucide!”? Dreapta din România? (...) Băi, măscăricilor, eu când v-am zis că pensații dau nu lecții ciumei roșii, nu lecții, bă, pensații PNL au scris cartea la corupție și la tupeu! Nu există așa ceva! Nu există asemenea tupeu ca la PNL! Ce se întâmplă de 6 luni, n-ați mai văzut. Băi, nu corupție, că nu-mi place să folosesc acest termen. Știți de ce nu-mi place corupția de la pensați? E proastă, așa, nicio gândire, adică măcar să nu ne prindem vreun an și după aia să înceapă, măcar vreo 2-3 minți care să te păcălească, să fie mișto. Nu mai există, pentru că ei sunt foarte proști, de aceea. N-ai cum așa ceva! Din tot Guvernul, tupeu mai mare de mafiot decât Florin Cîțu, nu are nici unul. I-au scos ochii lui Grindă și ălora, dar ăștia-s nimic, sunt mici, veniți de prin provincie. De ăștia cum e Tătaru, că-l știa lumea la el în sat, pe la Huși sau alții, dar ăștia sunt mici. Cîțu are anvergură de Capitală, băi, băiatule! Bă, să desființezi departamentul juridic din Ministerul Finanțelor pentru tactu, numai la ăla în Brazilia am mai văzut așa ceva, numai ăla a șters pur și simplu victimele Covid. A dat-o afară pe aia de l-a anchetat pe băiatul lui. Dar n-am văzut așa ceva, ca la Florin Cîțu. În timp ce face astea, împrumută țara la maxim, cel mai prost din Europa, pac, în gropi sare. Are anvergură de dictator!”, spune Dana Budeanu.

