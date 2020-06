VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 77: cu masca de la Dragnea la Ciolacu

A apărut episodul 77 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre modul în care PNL și PSD își pregătesc campaniile electorale și cum se aruncă ”cașcavaletele” către presă.

Din episodul de astăzi:



”După cum ați observat alaltăieri seară s-a anunțat, cu surle și trâmbițe, cum a cumpărat PNL-ul toată presa. V-am spus-o în exclusivitate înainte să se întâmple dacă vă aduceți aminte în Verdict, când Orban a chemat la Guvern toți șefii de publicații, de site-uri etc. Ați citit despre toate astea, despre cașcavaletele care s-a dus în stânga și în dreapta. Rețineți: chestia asta cu plata către presă se face de 20 de ani, doar că înainte se făcea prin tot felul de regii, de companii, de cai verzi pe pereți, la un moment dat, în nu știu ce an, s-a inventat de către PSD un fond de ăsta prin care PNL trimite și astăzi bani către tot felul de institute de sondare și altele. Și astăzi se folosesc aceleași pârghii, alea făcute de ”ciuma roșie”. Însă, pentru a o putea face pe față, au chemat presa asta online și TV-urile și le-au dat cașcaval. Ieri am și postat, văzusem la Digi cum la finalul unui articol de ăsta de propagandă despre cum o să avem noi autostrăzi, făcută de PNL, scria clar articol susținut de PNL.”, spune Dana Budeanu.

