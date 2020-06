VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 79: Rareș ruj roz a petrecut legal!

A apărut episodul 79 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre prostia oamenilor politici, dar și despre petrecerea organizată de Rareș Bogdan.

”Ieri a fost o isterie de asta generală, cum se întâmplă de obicei când sar o zi din Verdictul Politic. Eu nu sunt angajată nicăieri, fac ce vreau. Să fac Verdictul în fiecare zi a fost o opțiune, dar există zile în care regret opțiunea, pentru că n-am chef, nu am de ce etc. Eu am ales să fac această rubrică înainte să se declanșeze chestia asta cu virusul care nu există. Sper că s-a înțeles ce am zis, că o zic de luni de zile, v-am dat și soluția gunoaielor, ăștia care conduceți România. V-am dat soluția cum să rezolvați această criză! Este pur și simplu o criză și trebuia să o abordați așa cum v-am zis eu. De ce? Pentru că eu sunt foarte, foarte, foarte deșteaptă și voi sunteți foarte, foarte, foarte proști, de aceea. Pur și simplu era un ajutor moca pentru voi, clasa politică care conduceți România și care în proporție de 99,9% sunteți niște proști! Să înțelegeți ceva: când cineva te face prost, aia e, ești doar prost, nu înseamnă că ești criminal sau altceva. Prostia nu este o jignire, este o stare de fapt. Există oameni deștepți și oameni proști, oameni înalți și oameni scunzi. Este nasol să fi scund? Nici prost nu este nasol să fi, doar că nu poți să conduci o țară. În situația noastră de astăzi este nenorocire! Să ne conducă niște proști, îi îngroapă și pe ăia deștepți.”, spune Dana Budeanu.

