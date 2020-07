VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 85: Treceți de la Danuța pana la Firea, FATALAILOR!

A apărut episodul 85 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu își explică absența din ultima perioadă și comentează ultimele evoluții de pe scena politică.

”S-a murit fără Dănuța, am înțeles! Ce s-a întâmplat cu Dănuța, cine a oprit-o pe Dănuța? Măi, copii, eu vă sfătuiesc să începeți să trăiți normal și să percepeți normal viața, să nu mai aveți tot felul de filme și avioane în cap. Înțeleg că așa se trăiește în general și că există un bau-bau mare de tot, în cazul fiecăruia, pentru că în fiecare există un alt bau-bau. Cei care sunt păpușați, în general, și merg pe sârmă, ei nu sunt parte a unei conspirații, nu e nu știu ce plan. Ei o fac pe bani! Nu sunt amenințați, este pur și simplu o prostituție. În momentul în care mai dispar și este dreptul meu să dispar, că eu fac ce vrea și când vreau. Încetați cu toate conspirațiile astea. Nu există! Puterea pe care eu o am vine din faptul că am foarte multă caterincă și dacă v-o dau nu mai vorbiți unul cu altul șase luni. Asta este puterea mea și adevărurile pe care le spun!”, spune Dana Budeanu.

Mai multe în materialul video de mai jos: