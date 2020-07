VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 90: Virusul este pentru saraci

A apărut episodul 90 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre dezbaterile din Senat pe legea carantinei.

Din episodul de azi:

„Aseara am stat pentru voi si pentru sclavii care se uita si sunt in continuare tot sclavi si pentru cei smart care nu au timp si e foarte rau ca nu au timp macar o ora in situatiile astea de rahat in care ne aflam, am stat pe site-ul Senatului unde a vorbit o matracucă care i-a ținut locul lui Șerban Nicolae în Comisia Juridică, o matracucă care a reformulat legea abuziva a carantinei intr-o forma pe care eu incerc sa vi-o explic astazi. Este atat de proasta forma incat nu stiu daca veti intelege ceea ce eu voi incerca sa explic intr-un fel percpetibil de toata lumea. Eu o sa va explic ce am inteles eu. In primul rand ca e greu sa intelegi ceva, cu reformularile. E cumva scris in asa fel incat oricine dupa ce citeste legea o poate interpreta cum vrea, sa faca ce vrea, cat vrea, dar cumva decide procurorul sau DSP sau ceva de genul. In loc sa scrie clar ca nu carantinam pe nimeni decat cu acrodul persoanei respective. Oricine are simptome si se sperie se duce imediat la spital, sa nu moara. Chiar daca nu crezi in virus, unul care incepe sa aiba simptome imediat crede, se duce fuga fuga la sptital, ii cere iertare lui Arafat si se interneaza. Dacă unul cu simptome moara acasa incuiat in baie de COVID, aia e, a murit fraierul si cu asta, basta, care e drama? Fraierul a murit ca e prost. Legea asta e votata sa ne salveze cu japca vietile? Eu cred ca nici instanta nu poate descifra ce ati facut aseara (....) Aceasta lege de fapt isi bate joc de cei fara putere, care nu au bani, nu au energie. Virusul asta este pentru cei saraci, ca nu au putere sa lupte pentru nimic”, a spus Dana Budeanu.