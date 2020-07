VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 91: De ieri, orice roman poate fi arestat intr-un spital

A apărut episodul 91 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre legea carantinei adoptată de Senat.

Din episodul de azi:

„Este cea mai trista zi din democratia ultimilor 30 de ani (...) Tot ce ati reusit sa faceti aseara a fost sa instaurati dictatura, politia politica, absolut toate motivele pentru care acum 30 de ani oamenii au iesit in strada crezand ca fac o Revolutie. Nu au facut, dle presedinte Iohannis, care ati iesit anul trecut intr-o incercare fantastica sa faceti campanie pentru PNL, ati sarbatorit 30 de ani de la Revolutie inainte cu 6 luni, v-ati folosit de amaratii de la Revolutie care au murit pentru a apasa pedala accelaratiei campaniei PNL la europarlamentare. Ieri, v-ati pisat pe toti acei eroi, ati flegmat pe parintii azi extrem de in varsta ai acelor eroi, ati calcat Revolutia in picioare. Puteati opri ce s-a intamplat ieri, nu sa sunati sa puneti presiune pe presedintele Senatului. Ieri ati facut realmente fix ce facea Ceausescu, chiar mai soft, inainte de Revolutie. Ati aprobat, impins, legiferat, abuzul si calcarea drepturilor oamenilor in picioare in 2020. De ieri, orice om obisnuit poate fi arestat intr-un spital din Romania”, a spus Dana Budeanu.

