VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face praf pe Andreea Esca

A apărut episodul 93 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu arată că Andreea Esca a făcut o greșeală uriașă prin ieșirea ei publică, asta pentru că le permite ”ticăloșilor” să se urce pe acest val.

Din episodul de astăzi:

”Subiectul de astăzi este cel mai fierbinte al ultimelor 24 de ore și anume Andreea Esca. Pentru toți cei care i-au pronunțat ieri numele am o înjurătură de vreo 3-4 minute, în lanț, așa, de nu te repeți. Le știți pe alea? Nu! Mergeți prin Ferentari sau prin zonele astea, unde se înjură pe stil vechi, câteva minute fără să te repeți. Toți cei care ați scris despre Esca aveți din partea mea o astfel de înjurătură! O cunosc foarte bine pe Andreea Esca, am vorbit cu ea în această perioadă. După părerea mea sinceră, lucru pe care i l-am și spus, dar o să fac o paranteză pentru a anihila rahatul care se propagă în jurul numelui ei: dragi cretini, imbecili, proști, adică 99% dintre ăia de i-ați pronunțat ieri numele Andreei Esca. Oare nicio boală pe Pământul ăsta, băi, niciuna, nu are nevoie de marketing. Există vedete peste tot pe glob și fac campanii pentru a dona oamenii bani, sunt pro aceste chestii, adună bani și fac lucruri de genul ăsta. Peste tot în lume există aceste asocieri că vedetele sprijină aceste fundații, strâng fonduri, hai să ajutăm bolnavii de Sida și alte cele. Faptul că Andreea Esca a apărut ieri cu aceea declarație a fost greșeală imensă pentru ea. Nu pentru corona, pentru Covid, pentru ea! Părerea mea, pe care i-am și spus-o, mă rog, când am vorbit. I-am spus să nu iasă deloc. De ce? Pentru că așa cum se întâmplă în țările de sclavi, nu contează nici dacă a avut, nici dacă nu a avut, nu contează nimic! Contează că n-ați știut să faceți nimic în această pandemie, voi toți, care vă ocupați de pandemie! De ce s-ar urca valul pe Andreea Esca, pentru că Andreea Esca a urmat unor matracuci și fătălăi care au făcut un spectacol ieftin cu selfie de prin spital, cu aparate de rahat! Cine a avut ideea că această pandemie are nevoie de o promovare la nivel de vedete, a avut o idee foarte proastă, asta pentru că ăla de a avut ideea este foarte, foarte prost!”, spune Dana Budeanu.

