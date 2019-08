Verdictul comisiei de etica in cazul femeii de 31 de ani care a murit intr-un spital din Sibiu: "S-au respectat protocoalele medicale"

Comisia de etica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Femeia de 31 de ani care a murit dupa o operatie de scoatere a unei pietre la rinichi, facuta la Spitalul din Sibiu, a primit tratament corespunzator, a conchis Comisia de etica a unitatii sanitare. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, pacienta ar fi avut o afectiune denumita coagulare intravasculara diseminata, ceea ce inseamna practic ca femeia avea probleme grave cu coagularea sangelui. Comisia formata in spital a stabilit ca „asistenta medicala acordata pacientei a fost in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, respectandu-se protocoalele medicale. Pacienta a beneficiat de ingrijiri medicale complexe acordate de o echipa mult ...