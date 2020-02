VERDICTUL specialiștilor: Investiția care va imbogațește GARANTAT

Căutați să vă îmbogățiți rapid, fără prea mult efort? Specialiștii au dat verdictul: e investiția care vă aduce garantat profit. După o perioadă de consolidare de câţiva ani, aurul a marcat un avans de 20% în 2019, în pofida unui an spectaculos pe care l-a avut piaţa bursieră, iar perspectivele pentru 2020 indică o continuare a trendului de anul trecut, potrivit unei analize XTB România, care arată cum văd analiştii anul 2020 şi care sunt top 5 cele mai atractive idei de investiţii, conform News.ro.

”După o perioadă de consolidare de câţiva ani, aurul a marcat un avans de 20% în 2019, în pofida unui an spectaculos pe care l-a avut piaţa bursieră. Perspectivele pentru 2020 indică o continuare a trendului de anul trecut. La baza creşterii preţului aurului stau argumente precum creşterea investiţiilor şi a cererii exercitate de băncile centrale, dar mai ales faptul că activele băncilor centrale sunt numeroase, iar inflaţia nu va putea fi ţinută sub control la nesfârşit. Având în vedere tendinţa de apreciere destul de abruptă, este precaut să luăm în calcul şi câteva posibile episoade de depreciere a preţului, unde nivelul de 1.450 de dolari per uncie este de referinţă”, a declarat Radu Puiu, research analyst, XTB România.

Analiza XTB România arată că începutul anului 2020 a fost deja foarte încărcat, iar noul deceniu a început cu tensiuni majore între SUA şi Iran, situaţie ce a avut consecinţe ramificate asupra pieţelor financiare, şi nu numai. Ulterior, coronavirusul a făcut ravagii, s-a dat startul la perioada de tranziţie a Brexit-ului, Bitcoin a marcat un avans impresionant de 48% de la începutul anului, iar Tesla a crescut cu 130%.

”Până la final de 2020, privim la evenimente precum alegerile prezidenţiale din SUA, dar şi la alte aspecte ce ar putea deveni generatoare majore de tensiuni în pieţele financiare”, arată analiza.

EUR/USD continuă să fie în topul preferinţelor investitorilor, ca fiind unul dintre cele mai urmărite instrumente.

”În timp ce dolarul american rămâne supraevaluat, moneda unică europeană are şanse să se bucure de un mediu mai favorabil, întrucât Europa e posibil să fi traversat deja cea mai accentuată perioadă de încetinire. Dolarul este supus unui risc de vulnerabilitate, generat în a doua parte a anului de alegerile prezidenţiale. Traderii vor fi mult mai atenţi la punctele de inflexiune în sondaje şi, totodată, ar putea transpune nesiguranţa într-o reacţie pe dobânzi, iar pe cale de consecinţă dobânzile mai slabe ar putea afecta USD-ul”, spune Claudiu Cazacu, consulting strategist în cadrul XTB România.

Economia germană a traversat o perioadă dificilă în 2019

În ceea ce priveşte performanţa EUR/RON, cotaţia este într-o zonă de consolidare, momentan însă, volatilitatea din a doua parte a anului ar putea conduce cursul de schimb valutar către un nou prag simbolic, probabil 4,9 lei, într-o primă fază, spun analiştii.

”Nu este un secret că economia germană a traversat o perioadă dificilă în 2019, însă asta nu a reprezentat o piedică pentru indicele principal al bursei germane, DAX, care a avansat cu 25%. Perspectiva generală pentru indicele DAX este neutră, aspectele încurajatoare fiind relansarea programului monetar al Băncii Centrale Europene, de Quantitative Easing (QE) şi o posibilă redresare a situaţiei economice”, adaugă aceştia.

Pe de altă parte, factorul major de risc este dat de un posibil amplu război comercial între Statele Unite şi Uniunea Europeană.

”În scenariul nostru de bază, dincolo de anumite trepidaţii pe termen scurt, pieţele au şanse să continue creşterea, însă este prudent să luăm în calcul faptul că deocamdată nu ştim ce se va întâmpla cu epidemia de coronavirus şi nici ce alte evenimente se pot petrece pe termen scurt. Nu putem exclude apariţia unor corecţii importante ale preţului, pe parcursul anului”, a explicat Claudiu Cazacu.

Cererea pentru producţie în China a scăzut

În 2019, petrolul WTI a marcat al doilea cel mai puternic avans din sectorul mărfurilor, de aproape 30%. Întrebarea esenţială este ce se întâmplă în zona de 50 dolari, un nivel simbolic foarte relevant. Aspectele fundamentale sunt destul de importante pentru această piaţă. Coronavirusul are deja efecte, cererea pentru producţie în China a scăzut, iar cererea pentru transport, la nivel global, a scăzut de asemenea, potrivit XTB.

Un al doilea factor important pentru evoluţia preţului este reprezentat de decizia OPEC+ cu privire la reducerea producţiei. Pentru încurajarea creşterii preţului pe termen scurt, într-o piaţă supravândută, este necesară o tăiere adâncă a producţiei şi scăderea rapidă a numărului de cazuri de coronavirus.

”Pentru stabilirea direcţiei pe termen lung, petrolul este una dintre cele mai dificil de evaluat pieţe, din cauza multitudinii de factori care se pot schimba. După părerea mea, pieţele au şansa de a oscila deasupra pragului de 50 de dolari pentru o vreme, iar în a doua jumătate a anului se profilează riscul unui episod de depreciere a preţului, când vom putea vedea preţul chiar şi sub 50 de dolari per baril”, este de părere Claudiu Cazacu.

Preţul porumbului, listat la bursa din SUA, ţară cu un statut de exportator major, înregistrează de ani buni o evoluţie laterală, cu spike-uri ocazionale, fără să urmeze o tendinţă clară.

O şansă pentru fermierii americani

”Deşi pe termen scurt există vulnerabilităţi, pe termen mediu şi lung, ne aşteptăm ca preţul să crească”, declară Radu Puiu, research analyst..

Primul aspect care susţine această ipoteză este campania prezidenţială, despre care mulţi dintre investitori cred că ar putea avea efecte pozitive asupra preţului. De luat în calcul este şi acordul comercial PhaseOne, ce reprezintă o şansă pentru fermierii americani întrucât impune Chinei să cumpere produse agricole în valoare de 40-50 miliarde de dolari.

Un al treilea factor ce contribuie la creşterea şanselor ca preţul să crească este schimbarea vremii, cu efecte şi asupra preţului grâului. Aşadar, pentru restul anului, strict probabilistic, remarcăm o serie de factori ce încurajează aprecierea preţului.

”Pe un orizont scurt, pieţele financiare par liniştite iar dolarul american este bine susţinut. Deocamdată politicile băncilor centrale, la care adăugăm ştirile recente cu privire la identificarea unui posibil tratament şi a unui vaccin împotriva coronavirusului reprezintă factori interpretaţi favorabil. Pe un orizont mediu sau lung, am putea observa o creştere notabilă a volatilităţii şi a sentimentului de risc şi am putea asista la mişcări mult mai ample decât evoluţiile recente”, mai spun analiştii.

