Vergil Andonache, despre victoria cu Mlada: Competitia i-a motivat pe jucatori, nimeni altcineva

Antrenorul Vergil Andonache a declarat, joi, după ce echipa sa, FCSB, s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, că jucătorii au fost motivaţi de importanţa competiţiei potrivit news.ro

"Victoria este numai a băieţilor, meritul este numai al lor. Noi nu am făcut nimic altceva decât să asigurăm continuitatea. Trebuie să-l felicităm pe Panţîru pentru reuşita lui. Sunt mulţumit pentru atitudinea jucătorilor, compeţia i-a motivat, nimeni altcineva. Eu consider că Moutinho s-a descurcat extraordinar bine, a fost un <9> fals, aşa ne-am gândit, că este un jucător care poate ţine de minge şi să apară atacanţii laterali în momentul în care el ţine de minge plus apariţia celor doi interi din linia a doua. Cam aşa am gândit jocul şi din punctul meu de vedere a făcut un joc foarte bun. Pintilii este simbolul clubului şi eu l-am rugat să fie alături de noi, a stat lângă noi la încălzire şi la o parte din finalizare. Jucătorii l-au simţit foarte aproape. Eu îmi doresc să rămân la FCSB, cine nu vrea să rămână? Întrebaţi un antrenor", a spus Andronache, la Pro X.

Întrebat cum s-a gândit să-l introducă pe Panţîru, antrenorul a răspuns: "Ştiam de la început că vor trebuie să se facă vreo două schimbări, cam asta ne permite lotul, acum. Am făcut numai una pentru că am considerat că echipa arată bine aşa şi nu avea rost să facem modificări."

Formaţia FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa cehă Mlada Boleslav, în manşa secundă a turului trei preliminar. În tur, la Giurgiu, scorul a fost egal 0-0.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ionuţ Panţîru, în minutul 90+1.