Vergil Andronache, antrenor interimar FCSB, dupa remiza cu Guimaraes: 'Nu e un rezultat corect, am avut cele mai mari ocazii'

FCSB a remizat contra celor de la Vitoria Guimaraes, joi seară, scor 0-0, în manşa tur a play-off-ului Europa League. Antrenorul interimar Vergil Andronache s-a declarat nemulțumit de rezultat, considerând că echipa sa a dominat partida, anunță MEDIAFAX.

"Am dominat total jocul în prima repriză. Din păcate, n-am reuşit să marcăm. Am avut două-trei situaţii clare. Bara, situaţia de unu contra unu a lui Coman. În repriza a doua s-au echilibrat lucrurile şi s-a terminat 0-0. Nu e un rezultat corect. Noi am avut cele mai mari ocazii şi dacă scorul era 2-0 după pauză, nu se supăra nimeni. Situaţia e la fel ca după meciul cu Mlada. Nu contează. Sunt fericit că în situaţia asta avem şanse reale de calificare. Asta ne-am dorit de la început. Nu contează atât de mult poziţia pe care o voi avea în club, contează să ne calificăm în grupe. Eu am făcut absolut orice ca lucrurile din club să aibă o continuitate", a spus Andronache, după 0-0 cu Guimaraes.

Manşa retur dintre Vitoria Guimaraes şi FCSB are loc joi, 29 august, în Portugalia.