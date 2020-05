Vergil Chițac, la ora dezvaluirilor și cum vrea sa transforme Constanta intr-un al Rotterdam al Europei de Est

Amiralul Vergil Chitac, candidatul PNL la Primaria Constanta, a relatat marti seara in studiourile Realitatea PLUS, la emisiunea „Jocuri de Putere”, scandalul infectării cu noul coronavirus, despre perspectivele Constanței și grupurile de interese care se luptă să îi bareze drumul..

Pe parcursul emisiunii s-au tratat mai multe subiecte, printre care celebrul episod al infectarii senatorului cu Covid-19, urmat de linsajul mediatic la care acesta a fost supus, despre „fake-news-uri” si cum au fost construite acestea, despre atacurile politice datorate faptului ca este singurul adversar redutabil pentru puterea actuala din orasul Constanta, despre Portul Constanta si proiectele de dezvoltare ale Constantei.

Infectarea cu coronavirus, o experienta de viata pe care nu as vrea sa o mai traiesc si nu o doresc nimanui

Amiralul Vergil Chitac povesteste acel episod tragic din viata sa: „Nu a fost asa de tragic cum s-a prezentat la TV, a fost o forma medie spre severa, a fost necesar sa stau cateva zile la ATI pentru a ma suplimenta cu oxigen, dar intr-o saptamana, in urma tratamentului, m-am negativat.

S-au spus o gramada de minciuni despre aceasta intamplare nefericita din viata mea, si atat de distorsionat a fost totul, incat simt nevoia sa fac un „detox” prezentand in ordine cronologica cateva fapte:

Intre 16 si 19 februarie 2020 am fost prezent la Adunarea Parlamentara NATO la Bruxelles, participand in calitate de sef al unei delegatii a Parlamentului Romaniei

Pe data de 19 februarie m-am intors in tara, iar pe data de 9 martie, la 20 de zile distanta , dupa ce am fost desemnat in cadrul Biroului Permanent National PNL drept candidat la Primaria Constanta am primit 2 informatii, 2 emailuri consecutive prin care sunt anuntat ca un parlamentar francez care a participat la Adunarea Parlamentara NATO a fost infectat cu coronavirus in data de 23 februarie, ulterior plecarii delegatiei Romaniei din Bruxelles.

, dupa ce am fost desemnat in cadrul Biroului Permanent National PNL drept candidat la Primaria Constanta am primit 2 informatii, 2 emailuri consecutive prin care sunt anuntat ca un parlamentar francez care a participat la Adunarea Parlamentara NATO a fost infectat cu coronavirus in data de 23 februarie, ulterior plecarii delegatiei Romaniei din Bruxelles. Pe 9 martie ajung acasa, la Constanta, iar pe data de 10 am avut cateva simptome obisnuite asociate unei raceli. Boala este parsiva, aproape ca nu iti dai seama ca o ai! Pe data de 12 am facut testul iar pe data de 13 martie am fost internat in Spitalul de Infectioase Constanta.

„Este exclus ca eu sa ma fii infectat la Adunarea Parlamentara NATO de la Bruxelles”

De pe 19 februarie si pana pe 10 martie, sunt 20 de zile si toata lumea stie ca perioada de incubatie a acestui virus este de maxim 14 zile, nimeni din delegatia Romaniei nu s-a infectat, si niciun alt parlamentar prezent la Adunarea Parlamentara nu s-a infectat, iar amiralul Vergil Chitac nu s-a intalnit in niciun moment cu acel parlamentar francez.

„S-a dorit ca totul sa cada pe mine”

Acum despre fake-news-uri, acestea nu sunt numai niste stiri false, acestea sunt stiri false „plauzibile” pentru ca se iau bucati de adevaruri si se combina intr-o prezentare a unei stiri false.

Care a fost FAKE-NEWS-ul in cazul Vergil Chitac?

Vergil Chitac a participat intre 16 si 19 februarie la Adunarea Parlamentara NATO (informatie corecta), acolo a participat si un parlamentar francez care a fost gasit ulterior infectat cu coronavirus (dar se omite faptul ca el a fost infectat pe 23, deci ulterior plecarii lui Vergil Chitac de la Bruxelles), a ajuns in tara si a raspandit aceasta boala tuturor celor apropiati. = FAKE NEWS

„Daca eram in Evul Mediu, acum eram ars pe rug!”

Dupa aparitia fake-news-ului s-a declansat un Jihad mediatic la care au participat niste oameni din presa cu parfum de onorabilitate si care erau susceptibili de o oarecare etica.

Vergil Chitac: „Eu stiu de unde mi se trage asta!”

„Sunt doua grupuri de interese din Constanta, cu interese in zona imobiliara a Constantei, care au incurajat, au intretinut si au sponsorizat toata campania aceasta mediatica:

Primul grup este conducerea Primariei Constanta, cele doua grupuri au fost demascate, sunt actionate in instanta, acum aflandu-se in diferite faze procesuale. A fost actionata in judecata conducerea Primariei Constanta, care emite nelegal, autorizatii de constructii unor asa zisi investitori imobiliari care nu construiesc in conformitate cu prevederile locale si care AU SLUTIT orasul Constanta.

Al doilea grup de interese neligitim din Constanta este un mic grup de investitori imobiliari din Constanta, asa-zisi investitori pentru ca ei investesc banii altora, care vor sa construiasca in dispretul legii: pe spatii verzi, fara sa respecte regimul de inaltime, fara locuri de parcare care le-ar scadea din profit.

Vergil Chitac: „Eu si Asociatia pe care o conduc, Constanta ALTFEL, nu-i lasam sa construiasca ilegal! Se dau bani grei in Constanta pentru ca eu sa nu ajung primar!”

„Fiind Asociatie Civica, ii reprezentam pe cetateni”

„Ei stiu ca daca eu ajung primarul Constantei, am capacitatea, impreuna cu echipa mea, sa reconstruiesc orasul si sa ii demasc in plenitudinea neputintei si a relei vointe pe care o au!

NU RATA: Premierul Ludovic Orban a declarat că șomajul tehnic pentru bugetari nu mai este de actualitate

Nu trebuie sa vorbim in Constanta de modernizare, inainte de a vorbi de refacere si de reconstruire, Constanta este un oras din secolul 21 cu probleme de secolul 19.”

Asociatia Constanta ALTFEL are o notorietate de aproape 60% in orasul Constanta, conform sondajelor, iar urmatoarea dupa ea are 19%.

Desi se vehiculeaza faptul ca asociatia condusa de Vergil Chitac se opune dezvoltarii orasului, din cele aproape 2000 de autorizatii de constructie emise pe an de catre Primaria Constanta, Constanta ALTFEL a atacat doar 20, care se afla in diverse stagii procesuale, cele atacate prezentand erori foarte grave in ceea ce priveste respectarea legii.

„Iesiti online si bubuiti!” – „Ca a imprastiat zvonul acesta, doar ca sa-si faca notorietate” – „Bagati pe fake-uri!” – cum li se trimit ordine trollilor online de catre o persoana din conducerea Primariei Constanta

„PSD-ul este cu o clasa peste toate partidele in ceea ce priveste activitatea in online, au bani foarte multi, platesc trolli, bloggeri, au impanzit toate grupurile si se napustesc la comanda catre oricine incearca sa le incurce treburile, fiind foarte bine conectati la zona aceasta”

„La ora 11:00, conducerea Primariei Constanta trimitea ordine presei aservite si asa numitilor securo-bloggeri cum sa ma atace pe mine, de parca toate problemele Constantei erau rezolvate pana la acea ora! Am fost victima perfecta!”

Portul Constanta poate deveni un HUB energetic extrem de important atat pentru Romania cat si pentru tarile din occident dependente de gazul rusesc

Vergil Chitac: „Romania este un pivot in zona flancului sud-estic al NATO, trebuie sa fie o tara in care sa domneasca legea, si sa iti construiasca institutii puternice, trebuie sa iti dezvolte armata pentru a modela mediul extern, sa devina o tara independenta enegetic si sa fie o alternativa de aprovizionare a Europei cu gazul din Marea Neagra ca sa nu mai depinda de gazul rusesc. Sa devina o autoritate energetica in zona aceasta!”

Proiectul Constanta. Constanta poate fi Rotterdam-ul Europei de Est

Asistatii social si conducerile politizate ale institutiilor statului din Constanta asigura PSD-ului realegerea si perpetuarea in functii la fiecare 4 ani

Vergil Chitac: „PSD-ul in Constanta a avut o politica foarte cinica: A saracit lumea incepand cu anul 2000, practic patura medie (middle class) aproape ca nu mai exista, odata cu dezindustrializarea Constantei, oamenii saraci au devenit captivi social, avem in zona de asistenta sociala peste 40.000 de oameni, devenind totodata si captivi politic. Acesti oameni, impreuna cu conducerile institutiilor publice din Constanta, care sunt politizate in proportie de 90%, asigura actualei puteri din Constanta realegerea si perpetuarea in functii din 4 in 4 ani.

Constanta se afla la 210 mile marine de Sevastopol, Crimeea, o zona ruseasca militarizata, crede cineva ca Rusia isi doreste ca zona Constantei sa fie o zona prospera din punct de vedere economic, social, cultural, cu institutii prospere si care stau in picioare, cu domnia legii…..? Nu trebuie sa fim naivi! Este o realitate….. Suntem intr-o zona confruntationala.

Ce sanse are Constanta sa devina ceea ce trebuia sa devina de mult, acel oras-port deosebit de important pentru intreaga economie zonala?

„Constanta are port, are turism, are o autostrada care o leaga de capitala tarii, adica de un oras care produce 22% din PIB-ul tarii, are Canalul Dunare-Marea Neagra, are toate conditiile pentru ca redevina ceea ce a fost odata. Sansa este ca orasul Constanta sa isi refaca economia, iar aceasta se poate reface doar prin investitii private, autohtone sau straine, sau prin investitii publice. Primaria trebuie sa creeze un mediu atractiv pentru investitor.

Cum credeti ca va fi campania electorala de anul acesta pentru Primaria Constanta?

VERGIL CHITAC: „Voi fi in continuare subiectul unui linsaj mediatic, dar eu voi face o campanie eminamente pozitiva, voi prezenta cetatenilor un plan de guvernare locala, un adevarat manifest in care voi identifica starea actuala a Constantei, problemele orasului si modul in care vreau sa le solutionez. Desi legea prevede ca primarul, in primul trimestru dupa investire trebuie sa prezinte starea economica, sociala si de mediu a orasului pe care il guverneaza, actualul primar (Decebal Fagadau) nu a facut-o niciodata in cei 4 ani. Daca el nu a facut-o, o voi face eu, voi indentifica probleme cu care se confrunta orasul nostru si voi prezenta solutii oneste pentru rezolvarea lor!”