Vergil Chitac a avut o intrevedere foarte productiva

Întâlnire cu vicepremierul Raluca Turcan, cu ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și cu Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța„Dragi constănțeni, astăzi am avut o întrevedere foarte productivă cu doamna vicepremier Raluca Turcan, cu domnul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și cu domnul Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța.Alături de domniile lor, am pus pe tapet prioritățile pe care le avem cu privire la dezvoltarea orașului pe bani europeni.Astfel, am subliniat importanța deosebită pe care o are modernizarea și refacerea rețelei de termoficare din Constanța, cât și proiecte de infrastructură referitoare la regenerarea urbană și la mobilitatea urbană.Domniile lor m-au asigurat că Guvernul condus de Ludovic Orban va acorda o atenție deosebită investițiilor în orașul și județul nostru.Le mulțumesc pentru deschiderea cu care au venit și pentru interesul acordat dezvoltării Constanței.De asemenea, am primit cu bucurie vestea finanțării de către Guvern a Spitalului Județean Constanța în două proiecte diferite: 7,5 milioane de euro pentru dotarea spitalului cu aparatură și echipamente în lupta anti COVID și alte 23,7 milioane de lei pentru un contract de finanțare prin fonduri europene de prevenție a cancerului colorectal de care vor beneficia 50.000 de constănțeni cu vârste cuprinse între 50 și 74 de ani”.Sursa foto: Facebook/Vergil Chițac