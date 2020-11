Vergil Chitac: Eu nu mai am de gand sa platesc servicii publice care se fac de mantuiala!. Cui i s-a adresat primarul

„Astăzi, printre altele, am avut o întâlnire cu reprezentanții firmelor Sport Turism și Garden Shop...fostă Pomacost; cele care ar trebui să aibă grijă de spațiile verzi și așa puține pe care le avem.



I-am întrebat de ce arată orașul așa de trist și depresiv...cu iarba uscată și fără nici o floare.

Răspunsul a fost că lipsește apa...că orașul nu are sistem de irigații.



Așa o fi...nu am avut timp să verific, dar totuși, dacă nu e apă de ce nu renunțați la contract?



Eu nu mai am de gând să plătesc servicii publice care se fac de mântuială!”