Vergil Chitac, la ieșirea de la urne: 'In Constanta se va produce o schimbare istorica'

Vergil Chiţac, candidat la funcția de primar al municipiului Constanța din partea Partidului Naţional Liberal, și-a exercitat duminică, 27 septembrie, dreptul la vot.

La ieşirea din secţia de votare Vergil Chiţac a fost aplaudat de cei care aşteptau la rând. Acesta a votat pentru o schimbare majoră în municipiul de la malul mării. "Am votat pentru constănţeni, pentru cei care vor lucruri normale, precum locuri de joacă, spaţii verzi, spitale şi multe, multe altele. Am votat pentru schimbare, una necesară de care e nevoie. Am votat în interes public şi nu în favorarea grupurilor de interese. În Constanţa se va produce o schimbare istorică" a declarat Vergil Chiţac, potrivit replicaonline.ro.