Vergil Chitac: “Multumesc Partidului National Liberal. Impreuna facem Constanta Puternica!

La scurt timp după validarea candidaturii sale în cadrul Biroului Permanent Național al PNL, senatorul Vergil Chițac a transmis un mesaj, pe care îl redăm mai jos: “Împreună facem Constanța Puternică! Mulțumesc Partidului Național Liberal și tuturor acelora care au înțeles că numai uniți putem redresa corabia care plutește în derivă de zeci de ani. Ajunge cu impostura, cu hoția și cu găștile mafiote! Ajunge cu orgoliile personale, cu războaiele închipuite și cu dormitul în post! În Constanța a venit timpul să spunem stop o dată pentru totdeauna sistemului ticălos care ne ține pe loc de mult prea mult timp. Alături de PNL am reușit să transformăm doi candidați în unul singur, dar eu cred că putem mai mult. Așteptăm alături de noi alianța USR-PLUS, Partidul Mișcarea Populară și pe absolut toată lumea care a suferit sub conducerea pesedistă. Perspectiva încă unui mandat „roșu” în Constanța este înfiorătoare și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca aceasta să nu se transforme în realitate. Am convingerea că împreună vom reuși. Aveți încredere!”