Verificari ale Poliției Municipiului București la unitați comerciale, un ștrand și in trafic privind prevenirea COVID-19

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 6, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică București, au efectuat verificări cu privire la modul de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii SARS -Cov 2, într-un ștrand situat în sectorul 6, potrivit Mediafax.

În urma verificărilor efectuate au fost constatate și aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 5.000 lei.

De asemenea, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică București au recoltat probe de apă din toate bazinele exterioare în scopul analizării în laborator.

Poliția Sectorului 5, cu sprijinul Poliției Locale, au efectuat verificări cu privire la modul de respectare a măsurilor dispuse pentru prevenirea răspândirii SARS -Cov 2, într-un centru comercial situat în sectorul 5. În urma verificărilor efectuate au fost constatate și aplicate 23 de sancțiuni contravenționale.

În același timp, polițiștii Brigăzii Rutiere, în coloaborare cu politisti locali, au acționat pentru verificarea respectării măsurilor aplicabile pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19.

Citește și: Lovitură pentru Guvernul Orban! Demersul făcut azi: Plângere pentru a obliga Executivul să dubleze alocațiile copiilor!

Acțiunea s-a desfasurat în mai multe puncte din municipiul Bucuresti și a avut ca scop principal verificarea respectării obligației de a purta masca de protectie pe timpul deplasării in autovehiculele care efectuează transport de persoane.

În urma controalelor efectuate au fost aplicate sancțiuni 72 de sancțiuni contraventionale, in valoare de 9000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19.

Un bărbat in vârsta de 33 de ani a efectuat transport public de persoane in regim de taxi și nu purtat pe timpul transportului masca de protectie. Persoana in cauza a fost sancționata pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020.

O femeie in vârsta de 52 de ani, pasager intr-un autovehicul care efectua transport public de persoane in regim taxi, nu a respectat obligația de a purta masca de protectie. Persoana in cauza a fost sancționata in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19.