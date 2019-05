Verificari la sange in locurile in care Papa Francisc va ajunge in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019”, din care fac parte reprezentanti ai MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP, a organizat si in aceasta saptamana analize si recunoasteri detaliate ale elementelor operative si tactice pentru implementarea masurilor de securitate premergatoare vizitei Suveranului Pontif. O astfel de intrunire, cu caracter tehnic a avut loc in aceste zile la Iasi, fiind stabilite, la fata locului, ultimele amanunte ale masurilor de securitate ce se impun pentru un eveniment de o asemenea importanta. Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a dimensionat actiunile ce vor avea loc in Iasi, pentru a veni in intampinarea dorint ...