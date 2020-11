Verificari la Sectiile de Terapie Intensiva din Timisoara, dupa tragedia de la Piatra Neamt. Fritz: Avem o problema de infrastructura sanitara

La spitalele din Timisoara, care apartin de Primarie, au inceput controalele in Sectiile de Terapie Intensiva, dupa tragedia de la Piatra Neamt unde au murit 10 pacienti intr-un incendiu produs in Sectia ATI. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz a precizat ca la Spitalul de Boli Infectioase nu sunt probleme, dar ca unitatile spitalicesti functioneaza in imobile vechi unde nu pot fi respectate standardele europene.