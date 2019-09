Vernisajul expozitiei “Mozaic intercultural al spatiului dobrogean, la Muzeul de Arta Constanta

Joi, 26 septembrie 2019, începând cu ora 17.00, la Centrul pentru Educație Interculturală Constanța, aflat în incinta Muzeului de Artă Constanţa, va avea loc vernisajul expoziției Mozaic intercultural al spațiului dobrogean.Evenimentul face parte din proiectul Dobrogea, edificii cu mozaic: credința, cultura, cetatea, implementat de Asociația Eurocult, în parteneriat cu Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Biblioteca Județeană „I. N. Roman” din Constanța și este finanțat prin Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului Guvernului României, în cadrul Sesiunii de selecție a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și de combatere a intoleranței.Lucrările expuse au fost realizate în perioada 2015 - 2016, de grupul țintă al proiectului Centrul pentru Educație Interculturală Constanța, care a fost finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european.Acestea pun în valoare ideea diversității etnice și culturale și aduc în atenția publicului iubitor de artă motive inspirate din diverse spații culturale. Expoziția va fi deschisă publicului iubitor de artă până la data de 9 octombrie 2019.Centrul pentru Educație Interculturală Constanța a fost creat în anul 2016 prin proiectul cu același nume, implementat de Muzeul de Artă Constanța în parteneriat cu Centrul Naval Național pentru Studii și Inițiativă în Educație, Sport și Tradiții din Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights din Norvegia, în perioada mai 2015 - aprilie 2016.Proiectul prin care s-a înființat Centrul pentru Educație Interculturală Constanța a fost finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european.