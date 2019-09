Vernisajul Sens[e], la Muzeul de Arta din Constanta

Muzeul de Artă din Constanța va găzdui mâine, începând cu ora 16:00, vernisajul Sens[e].Criticul de artă Doina Păuleanu va realiza o scurtă prezentare a expoziției. Iubitorii de artă vor avea ocazia să asiste la un concert susținut de pianistul Harry Tavitian și trompetistul Sebastian Burneci.Potrivit organizatorilor, Philip Barnes din Anglia, Christopher Cristobal Newberry din Mexic și Tudor Titzoiu din Constanța își vor prezenta propriul lor sens al luminii, care, într-o mare măsură este determinat de țările din care provin.Picturile artistului britanic Philip Barnes sunt încercări vibrante de a-și captura „mintea subconștientă”. Arta lui a fost descrisă ca fiind „eclectică, provocatoare și dinamică.” Dragostea lui Barnes față de pictură va fi relevată de expoziția Sens[e]. Artistul are un masterat obținut la Royal College of Art, London.Tudor Titzoiu a obținut Diploma și Masteratul în Arte la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța. Tudor a plecat să studieze la Madrid la Facultatea Europea de Madrid, printr-o bursă Erasmus Plus de la Uniunea Europeană. A studiat un an pentru doctorat la Universitatea Națională de Arte din București.Portofoliul artistului conține lucrări de mixed media, uleiuri, acrilice, cerneală, pâslă și gravură.Cu o carieră foarte eclectică de director de documentare, editor de reviste, scriitor, designer grafic și fotograf, Christopher Cristobal Newberry este profund influențat de conceptul latino-american al „realismului magic”. Imaginile artistului sunt compoziții făcute prin fotografie dar nu reflectă realitatea. Cristobal a studiat Științele Comunicării la Universidad Ibero Americana.Expoziția va putea fi vizitată până pe 26 septembrie.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța