Veronel Radulescu: Pot sa va confirm ca Elena Udrea este in Romania

Avocatul Veronel Radulescu a declarat astazi ca Elena Udrea este in Romania, decizia de a veni in tara fiind mai veche si nu are legatura cu hotararea Curtii Constitutionale. "Pot sa va confirm ca Elena Udrea este in tara", a declaratVeronel Radulescu. Acesta a precizat ca decizia fostului ministru de a se intoarce in Romania este mai veche si nu are legatura cu recenta hotarare a Curtii Constitutionale. Prima IMAGINE cu fetita Elenei Udrea in Romania - FOTO Veronel Radulescu a afirmat ca Udrea a renuntat la solicitarea de azil in Costa Rica si va face in urmatoarele zile precizari cu privire la deciziile sale si cu privire la ce va face in continuare. Elena Udrea a pleca ...