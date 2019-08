Vestas a vandut majoritatea participatiilor la trei parcuri eoliene din Romania pentru 136 milioane euro

Grupul danez Vestas, cel mai mare producător de turbine eoliene din Europa, a anunţat miercuri că a ajuns la un acord privind vânzare a 80% din acţiuni la subsidiarele care deţin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus şi Apollo din România către un cumpărător căruia nu a dorit să îi dezvăluie identitatea, informează un comunicat de presă al companiei, citat de AGERPRES.

Preţul de vânzare este de 136 milioane de euro, iar finalizarea tranzacţiei ar urma să se finalizeze în opt-zece săptămâni. Vestas subliniază că tranzacţia depinde de îndeplinirea anumitor condiţii, inclusiv aprobarea Consiliului Concurenţei din România.

Parcul eolian Pantelimon are o putere totala instalată a parcului eolian este de 150 MW. Parcul eolian Apollo are o putere de 6MW şi este amplasat în comuna Frumuşica, judeţul Galaţi.



România are capacităţi eoliene cu o putere totală de 3GW, parcul de la Fântanele-Cogealac, cu o putere de 600 MW, fiind unul din cele mai mari din Europa. Cu toate acestea nu au mai fost instalate noi turbine începând din 2016.