VESTE BOMBA despre Rona Hartner! Totul s-a petrecut in weekend! Fanii sunt IN STARE DE SOC

Dupa ce, cu aproape o luna in urma, Rona Hartner a anuntat ca nu va mai organiza o nunta in Romania, artista s-a casatorit cu Herve Camilleri, pe 5 octombrie, in Franta.

„Voiam sa fac in Romania o nunta ortodoxa, iar sotul meu este totusi catolic. Nu putem sa facem si nunta ortodoxa si nunta catolica. Am avut o lupta interioara in care a trebuit sa aleg. Nu putem sa fim si la nunta catolica si la nunta ortodoxa. O sa fac in Franta o nunta calumea, 150 de invitati. O maramureseanca vine din Londra sa-mi faca tort, o rochie maramureseanca, vinul, prietenii mei aproape, o sa fie vreo 150 de oameni. Meniul va fi si frantuzesc si romanesc”, declara atunci artista.

Cu putin timp inainte de ceremonia religioasa,vedeta a postat un mesaj pe internet:

„Azi e ziua nuntii mele. HOPAAAA. Aujourdhui je me marie hopaaaa”.

Petrecerea s-a tinut la un restaurant de pe Costa de Azur, iar Rona Hartner a purtat o rochie in stil maramureasa. Invitatii au servit, printre altele, si traditionalele sarmalute cu mamaliguta, scrie Click.

Ultimele luni au fost extrem de grele pentru Rona Hartner, care a fost diagnosticata cu cancer la colon, tratamentul fiind unul extrem de dureros. Interpreta face in continuare chimioterapie, insa cu toate astea, este increzatoare ca va scapa definitiv de boala nemiloasa, care i-a schimbat total viata.

