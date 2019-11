Veste bomba in tenis! Dominika Cibulkova se retrage la doar 30 de ani

Jucatoarea slovaca Dominika Cibulkova, fost numar 4 WTA, si-a anuntat, marti, retragerea din activitatea sportiva, la numai 30 de ani.

Cibulkova si-a anuntat fanii chiar pe contul sau de Instagram, iar acestia au fost extrem de dezamagiti. Ea este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din lume si la fost numarul 4 in clasamentul WTA la un moment dat.

“Dupa cum stiti, nu am mai jucat la turnee de cateva luni. Ceea ce a inceput ca o problema persistenta la tendonul lui Ahile a devenit unul dintre cele mai dificile momente ale vietii mele – a trebuit sa decid ce sa fac cu cariera mea. Dupa multa reflectie, dupa discutii si sustinerea familiei, prietenilor si echipei mele, am decis in cele din urma ca nu voi mai reveni pe teren ca jucatoare. Este un moment plin de sentimente: tristete, teama de necunoscut, dar si entuziasm pentru ce imi va aduce viata”, a scris Cibulkova pe Instagram.

Jucatoarea slovaca are in palmares 8 trofee la simplu si unul la dublu, iar cariera pe care o are in spate este extrem de stralucita. Lumea tenisului este in soc dupa aceasta retragere.

“Aleg astazi pentru a-mi anunta retragerea din tenis pentru ca este si ziua in care este lansata biografia mea”, a adaugat ea.

Cibulkova este totusi fericita pentru ca va putea sa petreaca mai mult timp cu familia ei si sa isi creeze noi amintiri. Fanii ii vor putea urmari in continuare activitatea pe retelele de socializare.

“Abia astept sa pasesc in urmatoarea parte a vietii mele si sa abordez noi provocari, sa petrec momente fericite cu familia mea, cu prietenii, sa vizitez locuri noi si sa imi creez noi amintiri. Imi va fi dor de sustinerea fanilor mei pe terenul de tenis, dar nu va voi uita niciodata pentru ca tenisul va fi mereu parte din mine. Un nou capitol incepe acum…”, a mai precizat Cibulkova.

