Veste BUNA data de Daniel Zamfir: Noul ROBOR s-ar putea aplica si contractelor in derulare, ratele vor fi mai mici

Daniel Zamfir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia economica, industrii si servicii din Senat a votat astazi cu majoritate de voturi un amendament la OUG 19/2019 prin care se modifica OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare. Astfel, noul indice ROBOR, bazat pe tranzactii, s-ar putea aplica si contractelor in derulare. Vesti bune pentru mii de romani. Iata ce se intampla cu indicele ROBOR "O modificare foarte importanta la care am tinut foarte tare. Am stabilit si am votat in Comisia Economica ca noul indice al ROBOR-ului, acela bazat pe tranzactii, acesta real, sa se aplice si contractelor in derulare...Sigur, bancile se opun. E vorba de a face dreptate pana la capat i ...