Veste BUNA data de un comisar european: In curand, Romania va fi membra a spatiului Schengen

Schengen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarul european pentru migratie si afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a declarat ca Romania nu este departe de momentul aderarii la spatiul Schengen, in prezent lucrandu-se la aspectele tehnice pentru acest demers. Avramopoulos a mai spus ca tara noastra si-a indeplinit indatoririle. „As dori sa transmit un mesaj clar prietenilor nostri romani: in curand, Romania va fi membra a spatiului Schengen. Fiind responsabil din punct de vedere politic de acest lucru, am lucrat indeaproape cu autoritatile romane. Romania a indeplinit aproape toate indatoririle, asadar suntem foarte aproape de a deschide usile pentru prietenii nostri romani”, a declarat comisarul european pentru migratie si afaceri i ...