Veste BUNA de la Guvern: Romanii vor avea si mai multe zile libere

Ministerul Muncii a pregatit un nou act legislativ care prevede extinderea concediilor de odihna pentru anumiti angajati. Noua hotarare prevede ca angajatii cu peste 10 ani de vechime in munca sa beneficieze de 25 de zile de concediu in fiecare an. Criza la unul dintre cei mai mari angajatori din Iasi. Iesenii pleaca pentru salarii mai mari in alte orase. Compania cauta alti oameni - FOTO "HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta ...