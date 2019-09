Veste BUNA: Economia Romaniei, in crestere cu 4,7% in primul semestru

crestere PIB google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in primele sase luni ale anului in curs cu 4,7%, pe seria bruta, si cu 4,8%, pe seria ajustata sezonier, raportat la primul semestru din 2018, in special pe baza consumului din gospodarii, potrivit datelor provizorii (1) publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu trimestrul I 2019, PIB in trimestrul II 2019 a fost, in termeni reali, mai mare cu 1,0%, iar fata de acelasi trimestru din anul 2018 acesta a inregistrat o crestere cu 4,4% pe seria bruta si cu 4,6% pe seria ajustata sezonier. Romania, LIDER in continuare la exporturile de grane "Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modifica ...