VESTE BUNA: Finantele pregatesc amnistie fiscala pentru cei care datoreaza bani la sanatate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanii care au datorii la Sanatate vor fi iertati de Ministerul de Finante. Totul dupa ce Guvernul a adoptat, in trecut, o ordonanta prin care romanii cu venituri sub salariul minim au ajuns sa datoreze contributii la nivelul salariului minim, chiar daca nu incasau aceste sume. Ministerul Finantelor a pregatit un proiect de ordin pentru aprobarea procedurilor de anulare a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora, anulate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului in luna mai. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici: ''S-a adoptat un act normativ mult asteptat'' Foarte important, proiectul prevede ca cei care au platit deja sume care intra sub ...