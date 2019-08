VESTE BUNA: Ministerul Finantelor modifica Loteria bonurilor fiscale

bonuri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Finantelor va modifica Loteria bonurilor fiscale, astfel incat in locul unei singure valori unice castigatoare, extrase din intervalul 1-999 lei inclusiv, vor fi introduse doua valori castigatoare ale bonului fiscal, aferente intervalelor 1 - 99 lei inclusiv, respectiv 100 - 999 lei inclusiv. Dintre cele 100 de premii posibile, 80 vor fi acordate pentru bonurile din categoria sub 100 de lei, iar restul de 20, pentru 100-999 lei, prevede un proiect al Ministerului Finantelor. Eugen Teodorovici: "Consiliul Fiscal isi exprima rezerva fata de nivelurile propuse" "Se propune ca din numarul maxim de 100 de premii care se poate atribui in prezent, potrivit legii, un numar de maximum 80 de p ...