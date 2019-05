Veste BUNA pentru mii de romani cu credite. La ce valoare a ajuns ROBOR

ROBOR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,28%. Acesta este cel mai scazut nivel din ultimele sase saptamani, potrivit datelor publicate astazi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Ieri, indicele a scazut la 3,29%, pentru ca astazi acesta sa ajunga la 3,28%, cel mai scazut nivel din 2 aprilie, cand a fost 3,23%. Nivel record pentru ROBOR din ultimele sase saptamani Totodata, indicele ROBOR la sase luni a scazut la 3,38%, cel mai mic nivel din 8 aprilie, cand a fost tot 3,38%. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa est ...