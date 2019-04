VESTE BUNA pentru milioane de romani. Vezi ce se intampla cu bonurile de masa

tichete de masa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei a fost depusa la Parlament de mai multi deputati PSD. Proiectul modifica Legea nr.165/2018 in sensul actualizarii valorii nominale a tichetului de masa la 20 de lei. Voucherele de vacanta ar putea fi schimbate in bani. Vezi in ce conditii "Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 20 de lei la data aplicarii prevederilor acestei legi. Prevederile legii intra in vigoare in data de 1 a lunii urmatoare celei in care legea se publica in Monitorul Oficial", prevede textul initiativei legislative semnate de mai multi deputati PSD. Conform initiatorilor, "valoare ...