Veste BUNA pentru romani: Programul Rabla, extins si pentru electrocasnice si pentru institutiile statului

Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca Guvernul intentioneaza sa extinda programul Rabla pentru electrocansnice si pentru institutiile publice. "Vrem sa extindem acest proiect Rabla pentru electrocasnice si pentru institutiile statului, deci publice, si pentru primarii si pentru alte institutii, pentru ca am constatat, din propria institutie pe care o coordonez si o conduc, ca am reusit sa scot peste 11.000 kilograme de DEE-uri din subsolul Ministerului Mediului. Rabla a prins viteza. Peste 4.000 de soferi au primit vouchere, in doar cateva ore Acolo, calculatoare de nu stiu cate zeci de ani, televizoare, tot felul de carcase s.a.m.d. Deci peste tot exista astfel de deseuri si dore ...