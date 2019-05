Veste buna pentru romani: UE a decis eliminarea taxelor de raft din supermarketuri

taxa de raft google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uniunea Europeana (UE) a decis eliminarea taxelor de raft din supermarketuri. Directiva 2019/633 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 111/59, iar Romania are doi ani la dispozitie pentru a o pune in practica. Directiva privind practicile comerciale neloiale dintre intreprinderi in cadrul lantului de aprovizionare agricol si alimentar a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 111/59. Directiva privind drepturile de autor, adoptata de Consiliul UE Statele membre le raman la dispozi ...