Veste BUNA: Programul Rabla pentru Electrocasnice REVINE. Vezi ce conditii trebuie indeplinite

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta ca de astazi se fac noi inscrieri pentru obtinerea unui voucher in Programul Rabla pentru Electrocasnice. Prin acest program se pot obtine vouchere de pana la 400 de lei pentru un televizor, in schimbul altui aparat vechi. In luna mai, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, anunta ca in aproape 12 ore de la lansarea Programului Rabla 2019 pentru electrocansnice a fost epuizat bugetul de 40 de milioane de lei, fiind acordate peste 120.000 de vouchere. Iesenii se pot inscrie in programul Rabla pentru electrocasnice „Incepand de marti, 18 iunie 2019, sumele aferente voucherelor neutilizate in termenul de valabilitate, precum si diferentele rezultat ...