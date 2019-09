Veste BUNA! Rata somajului in Romania A SCAZUT

scadere somaj google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rata somajului a inregistrat o scadere de 0,1% in Romania, in august fata de luna anterioara, pana la 3,8%, iar peste trei sferturi dintre persoanele fara loc de munca erau din categoria de varsta 25-74 de ani, arata datele publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, numarul somerilor in varsta de 15-74 ani, estimat pentru luna august a anului 2019, a fost de 343.000 de persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (352.000 de persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (367.000 de persoane). Mii de ieseni si-au gasit un serviciu in anul 2019, cu ajutorul AJOFM Iasi Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,1 puncte procentuale p ...