Veste BUNA: Romania este lider in Uniunea Europeana la productiile de porumb si floarea soarelui

Petre Daea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "In privinta culturilor de toamna, acum suntem in plin proces de recoltare la floarea soarelui si la porumb. Pana la aceasta data (1 octombrie - n. r.) am recoltat 53% din suprafata insamantata cu porumb, iar la floarea soarelui ne apropiem de final - avem aproape 97%. La sfecla de zahar suntem la inceput, am recoltat doar 16%, la cartofi am ajuns la 87% din suprafata, la struguri de masa la 68%, iar la strugurii pentru vin la 64%. Pana nu se int ...