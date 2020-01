Veste cu implicații majore la nivel mondial: in China rata natalitații este in scadere dramatica

Rata natalităţii în China a scăzut anul trecut la cel mai scăzut nivel de la fondarea Republicii Populare în 1949, a transmis vineri guvernul, ceea ce accentuează îngrijorările privind îmbătrânirea populaţiei, potrivit AFP.

Pentru a evita o criză demografică, China şi-a relaxat în 2016 politica de limitare a naşterilor (cunoscută sub numele de 'politica unui singur copil'), permiţând cuplurilor să aibă şi doi copii. Însă măsura nu a avut efectul scontat, informează Agerpres.



În 2019, rata natalităţii a fost de doar 10,48 naşteri la 1.000 de locuitori, conform Biroului Naţional de Statistică (BNS).



Numărul naşterilor din China a scăzut deja trei ani consecutivi.



Un total de 14,65 de milioane de bebeluşi s-au născut în 2019, după 15,23 de milioane în 2018 şi 17,23 milioane în 2017.



Totuşi, populaţia Chinei a depăşit pentru prima dată anul trecut 1,4 miliarde de persoane, o creştere anuală de 4,67 de milioane de persoane.



Populaţia activă şi-a continuat însă declinul în 2019.



BNS a contabilizat anul trecut 896,4 milioane de persoane cu vârste între 16 şi 59 de ani, considerată perioada în care o persoană este aptă de muncă - o scădere anuală de 0,10%.



Este al optulea an consecutiv de scădere.



Experţii cer eliminarea completă a limitării naşterilor pentru a contracara fenomenul. Însă costul vieţii, în creştere, îi descurajează pe numeroşi chinezi să aibă mai mulţi copii.