Veste de ULTIM MOMENT de la medici privind starea de sanatate a Tamarei Buciuceanu Botez

Informatii de ultima ora de la medici privind starea de sanatate a actritei Tamara Buciuceanu Botez, care a fost internata de urgenta la Terapie Intensiva. Cand a ajuns la spital, Tamara Buciuceanu Botez prezenta o respiratie dificila, spun medicii. Actrita se afla acum la Terapie intensiva, medicii ii fac mai multe investigatii, este constienta si cu evolutie lent favorabila. Tamara Buciuceanu, internata de urgenta la Spital Ea va ramine internata in spital si in urmatoarele zile sub supravegherea medicilor, din cauza faptului ca are o varsta inaintata si nu poate fi externata imediat.