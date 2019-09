Veste dramatica pentru Cristi Borcea! Judecatorii l-au eliberat conditionat, dar dinamovistul a ramas in spatele gratiilor! Vezi de ce

Cristi Borcea a primit decizia de eliberare conditionata pe 11 septembrie, dar dinamovistul a ramas in continuare dupa gratii. ”Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului condamnat de sub puterea MEPI nr. 132/2019 emis de Curtea de Apel Bucuresti Sectia I Penal. (...) Masura dispusa se comunica administratiei locului de detinere. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare”, asa suna comunicatul initial al instantei.

Din pacate pentru sotul Valentinei Pelinel, procurorii au folosit optiunea recursului si au depus cerere in acest sens, in cele trei zile regulamentare, asa ca pana la solutionarea recursului depus de ei Cristi Borcea va ramane in continuare in detentie!

Inainte de mariajul cu Pelinel, dinamovistul a avut o casnicie tumultuoasa cu fotomodelul Alina Vidican. Cristi Borcea si Alina Vidican au divortat, in luna noiembrie a anului 2016, punand capat unui mariaj de 5 ani. Separarea oficiala a avut loc la Penitenciarul Poarta Alba, acolo unde fostul actionar de la Dinamo era incarcerat si nu intr-un cabinet notarial, asa cum se astepta toata lumea. Divortul a fost semnat in prezenta avocatilor si, atat Cristi Borcea cat si Alina Vidican au decis sa ramana in relatii amiabile, de dragul copiilor, timisoreanca primind o suma de bani semnificativa drept pensie alimentara, precum si afacerea din Miami. Intre timp, Cristi Borcea a fost eliberat conditionat din inchisoare, el fiind condamnat in "Dosarul transferurilor", casatorindu-se in toamna anului trecut cu Valentina Pelinel, cea care i-a daruit gemeni, dupa ce a nascut si un baietel, Milan.

