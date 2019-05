Veste EXTRAORDINARA pentru fanii seriei "Star Wars": Cate filme vor mai fi lansate 

star wars google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei filme noi vor fi lansate în cadrul francizei "Star Wars" ("Războiul stelelor") începând din decembrie 2022, câte unul la fiecare doi ani, au anunţat reprezentanţii studiourilor Disney, care au decis, de asemenea, să amâne cu un an lansarea lungmetrajului "Avatar 2", ce va ajunge pe marile ecrane în decembrie 2021, informează AFP. "The Rise of Skywalker" (a cărui lansare este programată în decembrie 2019) va încheia saga originală începută în 1977, iar "trei filme noi 'Star Wars', care nu au încă titluri oficiale, vor fi lansate în weekendurile ce preced Crăciunul la fiecare doi an ...