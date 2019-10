Veste extrem de trista: Mihai Constantinescu a murit. Avea 73 de ani

Veste cutremurătoare în muzica românească! Mihai Constantinescu s-a stins din viață marți seara, pe patul de spital. Avea 73 de ani și era internat la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca încă din data de 13 mai 2019. Artistul a suferit în luna mai un infarct. Soția lui l-a găsit inconștient în locuință. Medicii The post Veste extrem de tristă: Mihai Constantinescu a murit. Avea 73 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.