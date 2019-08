Veste importanta pentru Simona Halep

Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep mai poate fi depasita in clasament de o singura jucatoare dupa rezultatele inregistrate in primele doua zile ale tabloului principal de la Cincinnati. Turneul care stabileste, practic, distributia finala a listei capilor de serie pentru US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, a inregistrat surprize in ambele partide din turul doi programate marti. Astfel, singura care mai poate interveni in topul primelor patru pozitii ale clasamentului mondial este Elina Svitolina, din Ucraina. Ducand o cursa contra-cronometru de recuperare inainte de partida inaugurala de la Ohio, contra rusoaicei Ekaterina Alexandrova, Simona Halep a scapat deja de rivale importante pe tablou, dar si in clasament. ...