Veste importanta. Termenul de valabilitate a eco-voucherelor va fi prelungit

Parc auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Termenul de valabilitate a eco-voucherelor va fi prelungit cu doua luni, respectiv pana la 30 noiembrie. Perioada pentru decontarea acestora va fi prelungita pana la 20 aprilie 2020, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 17 septembrie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Municipalitatea si-a propus prin implementarea acestui program eliminarea a 5.000 de autovehicule uzate, cu grad ridicat de poluare si acordarea a 5.000 de eco-vouchere cu o valoare de 9.000 de lei in vederea achizitionarii de autoturisme noi Euro 6 sau a altor mijloace de locomotie non-diesel, hibride sau electrice, in schimbul predarii spre casare a autovehiculului uzat. In urma inscrierii parti ...