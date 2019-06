Veste PROASTA despre Mihai Constantinescu. Ce au descoperit medicii in corpul artistului

Mihai Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starea de sanatate a artistului Mihai Constantinescu se agraveaza, sustine surse medicale. Cantaretul ar avea metastaze in tot corpul sau, lucru care ingreuneaza mult recuperarea acestuia. Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitala pe 13 mai, in urma unui stop cardio-respirator, el fiind internat in unitatea spitaliceasca de mai bine de trei saptamani. Mihai Constantinescu este in stare critica! Are nevoie urgent de sange Mihai Constantinescu si-a anulat in luna martie cateva concerte din cauza starii de sanatate, fiind cunoscut de multa vreme cu probleme cardiace. In anul 2008, Mihai Constantinescu a fost supus unei interventii chirurg ...