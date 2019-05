Veste proasta pentru Julian Assange Ce decizie au luat suedezii

Julian Assange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii suedezi au redeschis ancheta in cazul de viol de care este acuzat fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, care neaga acuzatiile ce ii sunt aduse, informeaza postul BBC News. Ancheta a fost redeschisa la cererea avocatului presupusei victime. Prietenul lui Julian Assange vorbeste despre starea de sanatate a acestuia Assange, in varsta de 47 de ani, care neaga acuzatiile, a evitat extradarea in Suedia refugiindu-se in Ambasada Ecuadorului la Londra in 2012. Insa, fondatorul WikiLeaks a fost luna trecuta expulzat din reprezentanta diplomatica si a fost condamnat la 50 de saptamani de inchisoare pentru incalcarea prevederilor eliberarii conditionate. Daca ti-a placut articolul, te ...